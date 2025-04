Muzzerone, ancora un soccorso per tre rocciatori in difficoltà

Portovenere (La Spezia) – Ancora rocciatori in difficoltà al Muzzerone e deve intervenire l’elicottero dei vigili del fuoco. Nel primo pomeriggio di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di La Spezia è intervenuta nel comune di Portovenere in località Muzzerone per soccorrere ben tre rocciatori bloccati in una zona impervia.

I tre appassionati di arrampicate erano impegnati in una scalata sulle falesie del Muzzerone ma si sono ritrovati in difficoltà ed hanno correttamente deciso di lanciare l’allarme piuttosto che rischiare di essere coinvolti in brutti incidenti già avvenuti sulle pareti a strapiombo della zona.

Sul posto è quindi intervenuta una squadra SAF (Soccorso Alpino Fluviale) di 5 unità dalla sede spezzina e l’elicottero VVF DRAGO 157 partito da Genova.

Il personale dei vigili del fuoco, insieme al personale del Soccorso Alpino CNSAS, ha raggiunto i tre ragazzi in difficoltà, risolvendo così l’inconveniente tecnico e permettendo la loro discesa in sicurezza.

Fortunatamente l’intervento si è risolto senza alcun ferito ma, ancora una volta, divampano le polemiche per i ripetuti incidenti e interventi di uomini e mezzi che hanno un rilevante costo per i Contribuenti e si ricorda che, in alcuni paesi, chi si mette in pericolo con condotte non adeguate alle proprie capacità può essere chiamato a concorrere alle spese o addirittura a sostenere l’intero costo delle operazioni di soccorso ed è quindi sottoposto all’obbligo di speciali assicurazioni.

