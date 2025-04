Alassio, cade da un muretto fuori da una discoteca: 21enne gravissimo

Alassio (Savona) – Si trova in prognosi riservata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure il giovane di 21 anni che nella notte è stato soccorso nei pressi di una discoteca situata ad Alassio, dopo aver fatto un volo di diversi metri e aver sbattuto con violenza la testa.

Secondo quanto ricostruito, il giovane si sarebbe seduto su un muretto quando, per cause ancora da verificare, avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio e sarebbe caduto a terra.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti per poi trasportarlo in codice rosso, quello di massima urgenza, al pronto soccorso del Santa Corona. Avrebbe riportato un trauma cranico che necessita di un intervento chirurgico.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono state avviate la indagini per ricostruire quanto accaduto: oltre alle testimonianze dei presenti, potrebbero essere visionate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dell’accaduto.

