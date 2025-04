Genova, 10km di code in A12 e incidente in Sopraelevata: traffico in tilt

Genova – Pomeriggio di fuoco per quanto riguarda il traffico intorno a Genova con diverse situazioni di disagi sia lungo la rete autostradale che tra le vie cittadine.

Un incidente si è verificato in Sopraelevata, lungo la carreggiata che viaggia in direzione ponente intorno alla metà del pomeriggio. Il bilancio è di pesanti disagi per il traffico e una 16enne rimasta ferita. La ragazza, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata in codice giallo, di media gravità, all’ospedale Galliera. Sul posto gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto.

Situazione molto complicata lungo l’Autostrada A12 con ben 10km di coda che si segnalano tra il casello di Recco e il bivio con l’A7, in direzione di Genova: la causa sarebbe la presenza di un veicolo in avaria, che ha mandato in tilt la circolazione bloccando di fatto centinaia di mezzi da diverso tempo.

Infine, sempre in direzione del capoluogo, si segnalano code e rallentamenti sull’A10: il tratto coinvolto è quello che da Varazze porta al bivio con l’A26.

