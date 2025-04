Genova, furto con strappo in discoteca nella notte: 18enne arrestato

Genova – Un giovane di 18 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine a seguito di quanto accaduto durante la notte appena trascorsa nei pressi della discoteca ‘Kaoba’.

Qui il 18enne è stato fermato dagli addetti alla sicurezza del locale per aver scippato una collanina d’oro ad un coetaneo, provocandogli anche una rovinosa caduta a terra e delle seguenti contusioni a collo e spalle.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di stato, i quali hanno cercato di ricostruire quanto successo anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella discoteca.

A seguito degli accertamenti, è emerso che il 18enne avesse già parecchi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. É stato fermato, arrestato e trasportato in carcere a Marassi.

