Genova, grave il 50enne ferito a sprangate a Teglia

Genova – Restano gravi, all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, le condizioni del 50enne preso a sprangate per strada, in via Teglia, vittima di una probabile spedizione punitiva.

Le forze dell’ordine indagano sull’episodio ed avrebbero fermato un’altra persona che risulta ferita con un colpo al petto anche se non è chiaro se facesse parte della spedizione punitiva o se invece fosse in compagnia del ferito e quindi a sua volta vittima dell’aggressione.

L’episodio è avvenuto intorno alle 14,30 di ieri in via Teglia, nell’omonimo quartiere genovese. Una o più persone avrebbero affrontato la vittima armati di bastoni e spranghe di metallo e lo avrebbero colpito sino a fargli perdere i sensi.

La scena ha fatto scattare l’allarme al 112 e all’arrivo dei poliziotti la scena era terribile, con almeno due persone ferite ed una, il 50enne, in gravissime condizioni.

La corsa in ambulanza all’ospedale gli ha salvato la vita ma ora resta da chiarire cosa sia realmente successo e quante persona siano coinvolte nel pestaggio.

Oggi verrà ascoltato l’altro ferito, per capire la sua posizione e per far scattare i provvedimenti del caso ma gli agenti di polizia cercano testimoni e visioneranno le telecamere presenti nella zona per ricostruire quanto accaduto.

