Genova, lite in pieno centro nella notte: grave 30enne accoltellato

Genova – Sangue e violenza nella notte in pieno centro a Genova, in particolare in piazza Matteotti, dove un uomo di 30 anni è stato accoltellato all’addome e ferito gravemente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti e l’hanno trasportato in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale Galliera.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno cercato di ricostruire quanto successo e hanno dato il via alle indagini per rintracciare il o i responsabili, che al momento non sono ancora stati identificati e rintracciati.

In tal senso, oltre alle testimonianze delle eventuali persone presenti, dovrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Al momento non è neanche chiara la motivazione dell’aggressione. Le indagini non escludono alcuna pista, da una lite per futili motivi ad un regolamento di conti.

