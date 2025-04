Genova, transenne sulla salita di Sant’Erasmo a Quinto: protestano i residenti

Genova – Proteste e polemiche che si diffondono sui social e non solo da parte dei residenti del quartiere genovese di Quinto a causa delle cattive condizioni della salita pedonale che porta alla chiesa di Sant’Erasmo, punto panoramico e uno dei veri e propri simboli del quartiere.

Sono già diversi mesi che le cattive condizioni del passaggio sono finite nel mirino degli abitanti della zona, che denunciano come questa sia di fatto inagibile da diverso tempo.

Come se non bastasse, successivamente sono state poste due transenne – una nella parte altra e una nella parte bassa – che vietano completamente il transito.

Sono in tanti, visto anche il tempo trascorso dalle prime segnalazioni, che si domandano il motivo per cui il tratto sia stato transennato senza che nessuno al momento sia ancora intervenuto per risolvere la situazione.

