Incidente al passo del Turchino, morto un motociclista di 25 anni

Mele (Genova) – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso del ragazzo di 25 anni trovato morto ieri pomeriggio, lungo la strada del passo del Turchino, accanto alla sua moto.

La segnalazione della presenza di un motociclista “a terra” è arrivata al 112 intorno alle 16 e all’arrivo dei mezzi di soccorso per il ragazzo non c’era più nulla da fare ma non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un malore.

Il giovane viveva a Genova ed era un appassionato di moto e probabilmente stava effettuando un giro come spesso avviene nei fine settimana e nei giorni di festa.

Resta da stabilire se sia caduto con la moto, restando ferito in modo mortale o se invece un malore lo abbia stroncato durante la gita in moto.

La salma è stata trasferita in obitorio e il giudice che segue il caso ha ordinato l’autopsia e gli esami medico legali che chiariranno le circostanze del decesso.

L’invito ad eventuali testimoni a presentarsi alle forze dell’ordine e verranno verificate anche le telecamere della zona che potrebbero aver ripreso la scena o il passaggio di altri veicoli targati nel periodo di tempo in cui è avvenuta la morte.

