Papa Francesco, oggi i funerali solenni a San Pietro

Roma – Oggi i funerali solenni per Papa Francesco e fedeli in fila ordinata da ieri sera alle 7 per l’apertura dei varchi controllati alle 5,30 di questa mattina.

Anche 12 ore in piedi per conquistare i pochi posti a sedere e quelli retrostanti e comunque ambiti, per assistere alla cerimonia.

Vengono da ogni parte del mondo, per lo più giovani a Roma per il giubileo a loro dedicato, e vogliono assistere ad un evento che certamente potrà essere “storico”.

del Papa, fedeli in fila anche da ieri sera.

Tra le persone presenti anche Migranti e senza tetto che hanno scelto di ringraziare così l’impegno di Bergoglio in loro favore, durante i 12 anni di pontificato.

Ieri sera la cerimonia della chiusura della bara di Papa Francesco, alla presenza dei familiari che hanno scelto di essere presenti alla cerimonia funebre.

Nelle giornate di apertura della camera ardente sono state oltre 250mila le persone che hanno salutato il Papa per l’ultima volta.

Molti Capi di Stato e rappresentanti dei Paesi del Mondo sono già a Roma e nelle prossime ore arriveranno a piazza San Pietro tra misure di sicurezza eccezionali.