Meteo Liguria, mattinata con il sole, nuvole nel pomeriggio

Correnti di aria instabile sul Mediterraneo influenzeranno anche il tempo della Liguria soprattutto tra domenica 27 e lunedì 28 aprile, con rovesci concentrati essenzialmente nelle aree interne.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 26 Aprile 2025

Al mattino tempo soleggiato su tutta la regione.

Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi nelle aree interne che sfoceranno in qualche piovasco o breve temporale nel gruppo Trebbia-Aveto e sulle Alpi Liguri.

Tempo asciutto e discretamente soleggiato altrove, Attenuazione degli eventuali fenomeni dopo il tramonto.

Venti deboli in prevalenza meridionali

Mare generalmente poco mosso.

Temperature in lieve calo specie nei valori minimi

Sulla costa temperature minime tra +11°C/+14°C e massime tra +17°C/+20°C

Nell’interno temperature tra +3°C/+8°C e massime tra +13°C/+21°C