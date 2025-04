Caos Autostrade, rimosso alle 20 il camion che bloccava la A12

Genova – E’ stato rimosso solo alle 20 di ieri sera, sull’autostrada A12 Genova-Sestri Levante, il mezzo pesante in avaria all’altezza del km 6, nel tratto compreso tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova.

Il blocco del mezzo pesante aveva causato per ore pesanti disagi alla circolazione in un periodo rovente per gli intensi volumi di traffico registrati in queste ore sulle autostrade liguri verso principali centri della regione.

Automobilisti inferociti e consuete richieste affinchè il tratto interessato da disagi non debba essere pagato per tutto il periodo dell’emergenza.