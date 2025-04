Sanremo, migliora al Gaslini il ragazzino caduto in bicicletta

Sanremo (Imperia) – Migliorano, all’ospedale Gaslini di Genova, le condizioni del ragazzo di 13 anni che ieri è caduto con la bicicletta a Sanremo, lungo una mulattiera nei pressi di via Goethe.

L’emergenza è scattata intorno alle 17 quando le persone presenti hanno allertato il 118 spiegando che il ragazzino aveva fatto una brutta caduta con la bici ed aveva forti dolori ad una gamba e alla testa.

Subito sono stati inviati sul posto i soccorritori con l’automedica e l’ambulanza e poi è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Grifo per il trasporto urgente nell’ospedale genovese per il grave trauma cranico riscontrato e che ha portato il livello dell’emergenza al codice rosso, il più grave.

Sembra infatti che il ragazzino non indossasse il casco al momento della caduta.

Trasferito d’urgenza al Gaslini, il ragazzo sarebbe ora in miglioramento. I medici hanno riscontrato la frattura di un femore e un brutto trauma facciale.