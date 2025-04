Genova, autobus guasto in corso Europa, traffico in tilt

Genova – Autobus in avaria in corso Europa, all’altezza dell’incrocio con via Timavo e via Isonzo e traffico nel caos.

Non prosegue bene il pomeriggio per il traffico cittadino con una nuova avaria di un bus “doppio” che viaggiava in direzione centro.

Poco dopo la fermata il mezzo si è fermato e non riparte.

Il mezzo, molto lungo, occupa quasi per intero la strada ed impedisce il deflusso delle auto verso il centro ma anche il passaggio della auto che attraversano l’incrocio tra via Isonzo e via Timavo e viceversa.

Sul posto stanno operando le forze dell’ordine ed il personale di AMT.

Disagi su disagi visto che, sempre in direzione centro, da settimane è presente un cantiere per la sostituzione di una tubatura sul ponte sopra il torrente Sturla che riduce ad una sola le corsie in direzione centro.

A nulla sono servite le ripetute richieste di annullare la corsia riservata a mezzi pubblici e mezzi di soccorso, per la durata dei lavori.

