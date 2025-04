Classifica miglior clima in Italia: come si posizionano Genova, La Spezia, Imperia e Savona

Liguria – Come ogni anno, Il Sole 24 Ore ha pubblicato la classifica delle città per miglior clima in Italia, elaborata sui dati di 3B Meteo e mettendo in ordine i capoluoghi (riaggregati su base provinciale).

Questo avviene prendendo in esame 16 parametri metereologici, che comprendono: soleggiamento, indice di calore, ondate di calore, notti tropicali, caldo estremo, brezza estiva, raffiche di vento, umidità relativa, circolazione dell’aria, escursione termica, percentuale giorni consecutivi senza pioggia, intensità pluviometrica, precipitazioni estreme, nebbia e giorni freddi.

Dopo aver elaborato i dati del 2024, la città con il miglior clima in Italia è risultata essere Bari, seguita da Barletta-Andria-Trani, Pescara, Livorno ed Enna.

Per trovare la prima provincia ligure in classifica si deve scendere fino alla 17a posizione occupata da Imperia. Più sotto Savona, che si classifica al 29° posto, La Spezia, 32° posto, e Genova, 33° posto.

Le città italiane con il clima peggiore sono Asti, Terni e Caserta.

