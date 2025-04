Dalla nascita all’ultima corsa del 1966, la storia del tram a Genova

Genova – Anche se potrebbe sembrare strano alle persone che sono nate o hanno vissuto a Genova a partire dagli anni Settanta, per anni la linea tramviaria è stata forse il principale servizio di trasporto pubblico del capoluogo.

La prima linea di tram funzionava per la verità grazie ai cavalli e fu istituita tra la zona di Principe e quella di Sampierdarena (allora comune di San Pier d’Arena) nel 1878 e fu istallata dalla Compagnia Generale Francese dei Tramways. Ben presto la linea venne estesa sia verso il centro della città, percorrendo via Balbi, che verso il lungomare di Ponente e anche in direzione val Polcevera, fino a Bolzaneto.

Il precursore della linea elettrica fu la società FEF che a partire dal 1893 gestì la linea tra piazza Corvetto e piazza Manin, che percorreva via Assarotti, era lunga circa 800 metri e percorreva una pendenza di circa il 7%.

A partire da quel periodo iniziarono circa 40 anni di espansione della linea, che raggiunse l’apice nel periodo a cavallo tra i due conflitti mondiali. Nel 1934, per esempio, a Genova erano presenti più di 50 collegamenti: da De Ferrari a Nervi, da Marassi a Dinegro, da Quezzi a Rivarolo e da palazzo San Giorgio a Pontedecimo.

Durante la Seconda Guerra Mondiale sia i materiali che le linee vennero gravemente danneggiati e, al termine del conflitto, non si decise di rinnovare l’intero servizio, bensì di mantenere solamente le linee principali, sostituendo quelle considerate ‘secondarie’ con i filobus o i mezzi su gomma

Ben presto soprattutto gli autobus vennero considerati sempre più idonei alle esigenze e alla conformazioni delle strade, specialmente dei quartieri collinari. Questo portò nel 1956 alla decisione di sopprimere in maniera progressiva la rete tranviaria.

Ma quando ci fu l’ultima corsa di un tram a Genova?

Tra il 1964 e il 1965 vennero soppresse tutte le linee tra il ponente, la Val Polcevera e il levante della città. Rimasero attive soltanto la linea 12 e la linea 13, che servivano anche per condurre le vetture presso l’officina Guglielmetti, dove avveniva la demolizione.

L’ultima corsa avvenne nella notte tra il 26 e il 27 dicembre del 1966, quando un mezzo della linea 12 entrava nel deposito di Prato ponendo fino per sempre al servizio tramviario genovese.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it