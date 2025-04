Finale Ligure, tragico incidente nel pomeriggio: morto un uomo

Finale Ligure (Savona) – Un grave incidente si è verificato nel corso del pomeriggio di oggi, lunedì 28 aprile, lungo la strada provinciale 490 nel territorio comunale di Finale Ligure.

Il sinistro stradale avrebbe visto il coinvolgimento di una macchina e di una moto e ad avere la peggio è stato l’uomo a bordo del mezzo a due ruote, che è morto a seguito del violento impatto.

Al momento non è chiara la dinamica di quanto successo, sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, i quali non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Si tratterebbe di un uomo di età compresa tra i 50 e i 60 anni.

Sarà compito degli agenti cercare di chiarire le cause dall’accaduto. Inoltre, gli agenti della polizia locale sono anche al lavoro per gestire il traffico che si è inevitabilmente creato lungo la zona. La strada è stata momentaneamente chiusa alla circolazione veicolare.

