Sanremo, forte odore di gas in alcune palazzine, scatta l’evacuazione

Sanremo (Imperia) – Sono riprese questa mattina all’alba le ricerche della perdita di gas che ha causato l’evacuazione preventiva di alcuni palazzi di via Privata Serenella. L’allarme è scattato ieri sera, intorno alle 20,30 quando i residenti dei palazzi hanno iniziato a sentire un forte odore di gas ed hanno iniziato a chiamare il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco e i tecnici della compagnia fornitrice del gas.

Le famiglie di tre edifici sono state fatte evacuare per precauzione mentre vigili del fuoco e tecnici cercavano la perdita che risulterebbe essere consistente.

Sfortunatamente non è stato possibile individuare la perdita e così i tecnici hanno isolato i tre palazzi, togliendo completamente la fornitura, in attesa di ulteriori accertamenti che sono iniziati questa mattina al sorgere del sole.

Nel frattempo le famiglie sono potute rientrare nelle abitazioni potendo passare la notte nei loro appartamenti.

Stamane nuovi disagi per la riapertura delle condotte per cercare la perdita.

