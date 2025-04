Genova, aggressione fascista inventata: la Cgil sospende il sindacalista

Genova – É stato sospeso dalla Cgil il sindacalista che circa due settimane fa aveva denunciato di aver subito un’aggressione di stampo fascista mentre era impegnato in lavori di volantinaggio sulle alture del quartiere genovese di Sestri Ponente.

A renderlo noto sono gli stessi canali della Cgil, dove è stato pubblicato un comunicato anche a seguito di alcune notizie emerse nelle scorse ore, secondo le quali l’uomo sarebbe indagato per simulazione di reato.

“Dagli sviluppi dell’indagine apparsi oggi sugli organi di stampa – si legge nella nota diffusa – apprendiamo come i fatti legati all’aggressione al sindacalista Fillea non sarebbero confermati. Ove così fosse e come già dichiarato, se non siamo di fronte ad una escalation di violenza di qualsiasi natura non possiamo che tirare un respiro di sollievo: la Cgil purtroppo ha già pagato prezzi altissimi, anche in tempi recenti.

Il doveroso rispetto della tempestiva e puntuale attività svolta dagli organi inquirenti, cui va espressa sincera gratitudine per il ruolo e l’impegno svolto nella ricerca di verità e giustizia, impone di attendere l’esito di quanto in corso.

Nel contempo, a tutela dell’Organizzazione, saranno attivate le procedure interne di garanzia attraverso la sospensione dell’iscrizione alla Fillea e quindi la revoca del distacco sindacale e di ogni incarico connesso alla persona coinvolta nei fatti.

Se le notizie apparse oggi saranno confermate dagli organismi inquirenti, la Cgil si riserva di tutelarsi nelle forme che valuterà più opportune e in tutti i modi possibili”.

