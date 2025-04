Genova, cade da una scala appoggiata alla facciata della Regione Liguria

Genova – Migliorano, all’ospedale San Martino, le condizioni dell’uomo di 38 anni precipitato ieri sera da una scala appoggiata sulla facciata dell’edificio che ospita la Regione Liguria, in piazza De Ferrari.

L’incidente è avvenuto intorno alle 19,30 quando l’uomo, che stava operando ad una altezza di diversi metri, è caduto dalla scala precipitando a terra.

A quell’ora in piazza erano presenti molte persone e in tanti si sono precipitati a prestare soccorso all’uomo mentre scattavano le richieste di aiuto al numero di emergenza 112.

In breve sul posto è arrivata l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Verde Genovese e l’uomo è stato stabilizzato e trasferito in ospedale.

L’iniziale codice rosso è fortunatamente sceso a giallo di media gravità e tuttavia non è chiaro cosa ci facesse la persona sulla scala, ad altezza considerevole, e secondo alcuni testimoni senza imbragatura e senza casco di protezione.

Sul posto sono accorse anche le forze dell’ordine e gli ispettori del Lavoro e verranno acquisite le registrazioni video delle numerose telecamere della zona.

Indagini in corso per capire che tipo di intervento fosse in atto e per chi lavorasse l’uomo precipitato.

