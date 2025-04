Genova, doppio incidente in pochi minuti: tre feriti e traffico nel caos

Genova – Mattinata di traffico nel caos tra l’uscita del casello autostradale di Genova Ovest e la Sopraelevata, soprattutto lungo la carreggiata che viaggia in direzione levante, a causa di due incidenti che si sono verificati nel giro di pochi minuti.

Il primo episodio si è fatto registrare intorno alle ore 8 e ha visto scontrarsi una macchina con una moto. Ad avere la peggio è stato l’uomo a bordo del mezzo a due ruote, rimasto ferito nell’impatto e trasportato dai sanitari del 118 in codice giallo, di media gravità, all’ospedale di Voltri.

Poche decine di minuti più tardi, un altro incidente che ha coinvolto una moto si è verificato in Sopraelevata: qui sono due le persone rimaste ferite, entrambe a bordo del mezzo a due ruote, trasportate in codice giallo all’ospedale Galliera.

Oltre all’ambulanza, sui luoghi dei due sinistri stradali sono giunti anche gli agenti della polizia locale, i quali si sono messi al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto successo.

