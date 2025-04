Genova, rapina alla Upim in via XX Settembre: arrestato 38enne

Genova – Un uomo di 38 anni è stato arrestato per rapina a seguito di quanto accaduto presso la Upim di via XX Settembre.

In particolare, l’uomo avrebbe tentato di uscire dal negozio con diversi capi d’abbigliamento per un valore complessivo di circa 250 euro, rompendo le placche antitaccheggio e nascondendo la merce in uno zaino.

I suoi movimenti sospetti, però, sono stati notati da un addetto alla sicurezza del negozio, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e ha tentato di fermare il 38enne.

L’uomo, vedendosi scoperto, si è scagliato contro l’addetto alla sicurezza dell’esercizio commerciale e ha cercato di fuggire, ma è stato prontamente fermato dagli agenti della polizia di stato che nel frattempo erano giunti sul posto e che l’hanno trovato in possesso della merce rubata.

Nei confronti del 38enne è quindi scattato l’arresto.

