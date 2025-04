Genova, scontri in piazza Alimonda tra tifosi: cinque messe alla prova

Genova – Cinque messe alla prova e tre riti abbreviati nei confronti di altrettanti malviventi nelle vesti di tifosi che lo scorso 5 maggio hanno preso parte agli scontri che si sono verificati in piazza Alimonda tra opposte fazioni di ‘tifosi’ del Genoa e della Sampdoria.

Quell’episodio aveva poi dato origine ad altri fatti di violenza, che si sono susseguiti nelle ore successive con l’assalto al club dei tifosi blucerchiati e che sono poi ulteriormente degenerati il 25 settembre scorso, con gli scontri tra tifoserie e forze dell’ordine avvenuti prima, durante e dopo il derby della Lanterna di Coppa Italia. Proprio per quest’ultimo episodio, sono state concluse le indagini ai danni di 29 indagati.

Nella giornata di oggi il giudice per le indagini preliminari, nonostante il parere contrario della procura, ha accolto la richiesta di messa alla prova per i cinque che risultavano incensurati. Per gli altri, invece, è previsto il rito abbreviato.

