Giovane Allocco salvato a Ruta di Camogli

Camogli (Genova) – Un pullo (cucciolo) di allocco in mezzo alla strada, in pieno giorno, confuso e terrorizzato. La segnalazione è arrivata questo pomeriggio e subito i volontari delle giardie ecologiche ambientali sono state avvertite per un intervento di salvataggio.

E Lorenzo Termanini, veterano dei salvataggi animali, è salito alla Ruta di Camogli con il necessario ed il piccolo allocco è stato soccorso, messo al sicuro e trasferito al Cras – Centro Recupero animali selvatici dove verrà visitato e medicato se presenta ferite o problemi di salute.

Più complesso ritrovare la mamma ed il nido dove, probabilmente, sono presenti anche diversi fratellini e sorelle.

Più facilmente il pullo di allocco verrà sfamato e rifocillato sino a quando non avrà l’età per volare autonomamente e per essere liberato nella zona dove è stato ritrovato, con la speranza che possa riprendere il suo posto nel bosco.

Il salvataggio del pullo di allocco è il terzo da sabato. Un primo esemplare è stato recuperato a Casarza dove oggi è scattato un nuovo salvataggio, probabilmente per un fratello o una sorellina e poi quello di Ruta di Camogli