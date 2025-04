Roma – Dopo i funerali di Papa Francesco che si sono svolti sabato e ai quali hanno partecipato migliaia di fedeli oltre che decine di capi di stato provenienti da tutto il mondo, è stata ufficializzata la data dell’inizio del Conclave per eleggere il nuovo Pontefice: si tratta del 7 maggio. A comunicarlo è stata la sala stampa vaticana.

Sono 133 i cardinali chiamati a decidere chi sarà il nuovo Papa, che per essere eletto deve raggiungere una maggioranza di due terzi rispetto al numero di votanti.

Il primo giorno, quindi mercoledì 7 maggio, si procederà con una sola votazione. Dal giorno successivo, ne sono previste quattro (due al mattino e due al pomeriggio) fino all’elezione.

Da oggi sono iniziati i preparativi presso la Cappella Sistina, che è quindi stata chiusa al pubblico.

