Ospedaletti, fiamme in un appartamento nella notte

Ospedaletti (Imperia) – Molta paura, tanti danni ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato nella notte in un appartamento di via Regina Margherita. L’allarme è scattato intorno all’una di notte quando la persona residente nell’abitazione ha chiamato i vigili del fuoco per allertare sulla presenza di un incendio.

Sul posto si sono precipitati i pompieri e le forze dell’ordine e dopo aver fatto evacuare l’edificio sono iniziate le operazioni di spegnimento.

Le fiamme sono state domate rapidamente e poi sono partite le prime indagini per risalire alle cause del rogo.

Le famiglie del palazzo sono potute rientrare in casa ma non altrettanto ha potuto fare la persona che vive nell’appartamento interessato dalle fiamme.

Sarà necessaria una verifica dell’abitabilità prima di consentire l’accesso.

