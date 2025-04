Meteo Liguria, inizio settimana con instabilità e passaggi nuvolosi

Una rimonta anticiclonica, in rapida estensione sull’Europa Occidentale nei primi giorni della settimana porterà ancora instabilità con prevalenza di bel tempo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 28 Aprile 2025

Cieli parzialmente nuvolosi o velati sul Centro-Levante in prima mattinata con schiarite via a via più ampie avvicinandosi alle ore centrali. Cieli sereni o poco nuvolosi a Ponente. Rovesci nel corso del pomeriggio andranno ad interessare l’entroterra di Levante coinvolgendo localmente i tratti costieri del Tigullio e del Genovesato Orientale nel tardo pomeriggio. Precipitazioni in esaurimento serale con cieli pressocché sereni su tutti i settori da metà serata.

Venti prevalentemente deboli dai quadranti settentrionali per l’intero periodo; In momentanea rotazione ai quadranti meridionali nel pomeriggio sui settori costieri del medio-Levante.

Mare generalmente poco mosso; Localmente mosso in mattinata davanti alle coste Imperiesi

Temperature minime in lieve aumento . Massime stazionarie o in lieve aumento in costa

Sulla costa temperature minime tra +12°C/+17°C e massime tra +18°C/+25°C

Nell’interno temperature minime tra +4°C/+12°C e massime tra +14°C/+22°C