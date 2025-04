Treni, guasto sulla linea: ritardi e disagi tra Genova e La Spezia

Monterosso (La Spezia) – La circolazione lungo la linea ferroviaria Genova-La Spezia risulta rallentata a causa di un guasto sulla linea che si è verificato intorno alle ore 9 di questa mattina, lunedì 28 aprile, nei pressi della stazione ferroviaria di Monterosso.

Pesanti disagi e ripercussioni sul traffico si sono iniziati a registrare fin dai minuti successivi al malfunzionamento: i ritardi stanno coinvolgendo i treni regionali, gli Intercity e i convogli ad Alta Velocità che hanno aumentato i propri tempi di percorrenza fino a trenta minuti.

Sul posto sono giunti i tecnici, che si sono messi al lavoro per cercare di risolvere la situazione. Al momento non si conoscono i tempi di ripristino, mentre i treni accumulano ritardi e limitazioni di percorso.

