Alassio, trascina il padre a ritirare denaro al bancomat, arrestato

Alassio (Savona) – Completamente ubriaco ha chiesto per l’ennesima volta denaro al padre anziano e malato e quando si è rifiutato è andato a casa sua e lo ha trascinato sino al bancomat.

E’ stato un passante a far intervenire le forze dell’ordine e probabilmente salvare l’anziano da più gravi conseguenze. La persona ha visto l’anziano trascinato per strada da un uomo e ha composto subito il numero di emergenza 112 che ha fatto intervenire i poliziotti.

Si è così scoperto che un 43enne con problemi con l’alcol e già colpito da un provvedimento di allontanamento dai familiari, aveva preteso dall’anziano padre la consegna di denaro e quando questi ha provato a negarsi, lo ha raggiunto a casa, violando il divieto di avvicinamento, lo ha prelevato di forza e lo ha trascinato sino al bancomat più vicino.

La carta, però, non aveva disponibilità e così l’anziano è stato costretto a chiamare l’altra figlia per chiederle di portare del denaro per evitare la reazione violenta del figlio.

Fortunatamente, però, una persona ha assistito alla scena ed ha chiamato il 112 facendo scattare lintervento.

I poliziotti hanno fermato l’aggressore e lo hanno arrestato e hanno accompagnato l’anziano a casa.

Il 43enne è stato accompagnato invece in carcere dove resterà sino a definizione del magistrato che segue il caso e che gli aveva già intimato di non avvicinarsi per nessun motivo all’abitazione familiare.