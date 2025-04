Albenga, ritrovato morto l’uomo disperso da ieri pomeriggio

Albenga (Savona) – Niente da fare per l’uomo di 67 anni disperso da ieri sera in località San Fedele nel comune di Albanga, nel savonese. L’uomo è stato ritrovato ormai senza vita lungo il sentiero che aveva voluto esplorare nel pomeriggio di ieri.

A fare la macabra scoperta le squadre dei vigili del fuoco, del soccorso alpino e della protezione civile giunte sul posto, ieri sera, dopo che il fratello aveva dato l’allarme non vedendolo rientrare per l’ora di cena.

Subito sono scattate le ricerche che sono proseguite per ore, sino al tragico epilogo.

L’uomo è stato ritrovato riverso a terra, probabilmente colpito da un improvviso malore o vittima di una caduta accidentale.

Il corpo è stato recuperato e trasferito in obitorio dove probabilmente verrà effettuata l’autopsia per determinare con certezza le cause del decesso.

