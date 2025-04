Albenga, uomo ritrovato morto nel bosco: la vittima è Calogero Lo Conte

Albenga (Savona) – É Calogero Lo Conte l’uomo ritrovato senza vita nella notte nei boschi intorno ad Albenga. L’allarme è stato lanciato nel pomeriggio di ieri da alcuni famigliari del 67enne e dal fratello, che hanno allertato i soccorsi non vedendolo rientrare in casa per l’ora di cena.

Immediatamente sono partite le ricerche, che sono state condotte dai vigili del fuoco, dal soccorso alpino e dalla protezione civile e che si sono concentrate nella zona boschiva in località San Fedele, dove l’uomo avrebbe detto di essere diretto prima di uscire di casa.

Purtroppo, le ricerche sono terminate a seguito del tragico ritrovamento. Al momento non è chiara la causa del decesso, anche se l’ipotesi più probabile è quella del malore improvviso che si è rivelato fatale.

Il recupero del corpo, rinvenuto in una zona piuttosto impervia, sarebbe stato molto complicato e avrebbe richiesto l’intervento di diverse persone.

I funerali dell’uomo sono stati fissati per la giornata di domani, mercoledì 30 aprile.

