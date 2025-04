Elezioni Genova, primo confronto tra candidati sui temi della disabilità

Genova – Un confronto pubblico tra i candidati alle elezioni per il nuovo sindaco, sui temi della disabilità e della inclusività. Lo ha organizzato per sabato 3 maggio 2025, alle 17, presso la sala Cap di via Albertazzi l’associazione Genova Inclusiva che si batte per le famiglie dei ragazzi con disabilità ma anche per gli insegnanti di sostegno ed il personale scolastico che dovrebbe poter aiutare e sostenere l’inclusione dei bambini nelle classi e negli studi.

L’occasione sarà anche per i Cittadini che potranno formulare direttamente domande ai candidati presentandole prima in un’apposita urna che verrà lasciata all’ingresso, prima dell’evento, per poterle raccogliere.

“Vogliamo che sia un incontro che scardini le logiche del dibattito politico tradizionale – spiegano a Genova Inclusiva – dopo le prime tre domande di riscaldamento, lanciate da chi organizza per rompere il ghiaccio, la palla passerà ai Cittadini, potenziali elettori.

Ogni partecipante potrà imbucare la propria domanda – in forma anonima – nell’urna posta all’ingresso. Saranno estratte a sorte, e i candidati dovranno rispondere guardandovi negli occhi”.

Non si tratta di un comizio, o di una convention – garantiscono gli organizzatori ma di un confronto vivo, fatto di dubbi, provocazioni, proposte.

“Chiederemo ai candidati – spiegano ancora a Genova Inclusiva – di ascoltare e di mettere sul tavolo le soluzioni concrete”.