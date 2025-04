Frana Finale Ligure, in attesa dei sensori l’Aurelia rimane chiusa

Finale Ligure (Savona) – “E’ stata prorogata l’ordinanza ANAS, che scadeva il 29.04.2025, ad un termine più lungo per evitare continue proroghe. Ciò significa che non appena saranno collocati i sensori di controllo del movimento franoso richiesti da ANAS, si potrà riaprire, in un primo momento, la viabilità a senso unico alternato”, è quanto scritto pochi minuti fa dal sindaco di Finale Ligure, Angelo Berlangieri, sui propri canali social in merito alla chiusura della statale Aurelia in località Capo San Donato che da settimane sta causando diversi disagi e problemi sia ai residenti della zona che ai tanti turisti che in queste settimane hanno raggiunto la costa savonese (e continueranno a farlo anche per il ponte del 1° maggio).

Si attende, quindi, l’arrivo dei sensori che servono per rivelare anche i più leggeri movimenti del terreno e che sono considerati fondamentali per l’apertura di un bypass, regolato da un semaforo e che permetterà il transito in entrambe le direzioni con un senso unico alternato.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it