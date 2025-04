Genova, a spasso per i vicoli ubriaco e armato di coltello: denunciato 45enne

Genova – La polizia di stato ha denunciato un uomo di 45 anni per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere e inosservanza del decreto di espulsione, oltre ad averlo sanzionato amministrativamente per uso personale di sostanza stupefacente e ubriachezza manifesta.

É accaduto nella tarda mattinata di ieri, quando gli agenti sono intervenuti in vico Mele, nel centro storico genovese, per una segnalazione di soggetto sospetto.

Giunti sul posto, hanno subito identificato l’uomo poiché in uno stato psicofisico palesemente alterato e, dopo averlo perquisito, hanno rinvenuto nelle tasche dei pantaloni un coltello di 15 cm e circa 5 grammi di cannabis.

Per svolgere ulteriori accertamenti è stato condotto in Questura, dove è emerso essere anche inottemperante all’Ordine del Questore di lasciare il territorio.

Nei confronti dell’uomo è, quindi, scattata la denuncia.

