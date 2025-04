Genova, confermati bus gratis fino al 30 settembre per Over 70 e Under 14

Genova – Anche a seguito dell’assemblea dei soci Amt che si è svolta questa mattina, è stata approvata la proposta del Comune di Genova di estendere fino al 30 settembre le attuali politiche tariffarie in vigore, che comprendono la gratuità dei bus per Over 70 e Under 14 residenti nella Città Metropolitana di Genova e la gratuità di bus e metropolitana per tutti i residenti dotati di abbonamento MIV caricato sul CityPass. I dettagli:

“Approvata – si legge nella nota diffusa da Amt – dall’assemblea dei soci Amt, che si è tenuta questa mattina in città metropolitana, la proposta del Comune di Genova di estendere fino al 30 settembre le attuali politiche tariffarie in vigore. Avviate nel 2023 in forma sperimentale, le Politiche tariffarie potranno diventare strutturali solo con una delibera del consiglio metropolitano, oggi in gestione ordinaria vista le prossime scadenze elettorali. Resta pertanto invariata, per i prossimi cinque mesi, la politica commerciale sperimentale di AMT, entrata in vigore il 15 gennaio 2024 con delibera della Città Metropolitana di Genova (22/11/2023) e già precedentemente rinnovata al 30 aprile 2025.

I titolari di abbonamenti gratuiti Under 14 e Over 70 residenti nella Città Metropolitana di Genova che avevano già rinnovato la propria gratuità fino al 30 aprile 2025, troveranno automaticamente rinnovata il proprio CityPass fino alla prossima scadenza del 30 settembre 2025, senza recarsi in biglietteria o dover rinnovare sul sito AMT. I nuovi abbonati Under 14 e Over 70 residenti nella Città Metropolitana di Genova potranno richiedere per la prima volta il loro abbonamento su CityPass AMT gratuitamente, tramite il Fascicolo del Cittadino; l’abbonamento sarà attivato in formato digitale e utilizzabile direttamente dallo smartphone. Alternativamente, sarà possibile ricevere la card fisica al costo di 13 euro per spese di segreteria e spedizione. Le nuove emissioni potranno essere gestite anche presso le biglietterie, previo appuntamento, a fronte di un costo di 10 euro per diritti di segreteria. Anche tutti i nuovi abbonamenti Under 14 e Over 70 avranno scadenza 30 settembre 2025. Gli appuntamenti in biglietteria si possono fissare tramite il sito AMT o telefonando all’Associazione dei Consumatori al numero 010 893 5007. Tutti i dettagli per i nuovi abbonati Under 14 e Over 70 e relative validità si potranno consultare sulle FAQ che saranno pubblicate il 28 aprile sul sito di AMT.

Resta attiva anche la gratuità di metropolitana e impianti verticali per i residenti nella Città Metropolitana di Genova già in possesso dell’abbonamento MIV, che verrà anche questo automaticamente rinnovato su CityPass fino al 30 settembre 2025. I nuovi abbonamenti MIV sono attivabili sul Fascicolo del Cittadino in formato digitale o recandosi in biglietteria, previa prenotazione, a fronte di un costo di 10 euro per diritti di segreteria. I possessori di abbonamenti annuali, mensili o settimanali cartacei e di CityPass AMT con abbonamento in corso di validità potranno continuare a utilizzare la metropolitana e gli impianti verticali fino alla scadenza del loro titolo di viaggio, senza dover richiedere l’abbonamento MIV. Maggiori dettagli saranno disponibili nella sezione FAQ che sarà pubblicata il 28 aprile sul sito di AMT.

Studiata secondo i principi della semplificazione, dell’armonizzazione e dell’integrazione tra bacini urbano e provinciale, ma anche dell’accessibilità e dell’attrattività, la politica commerciale punta ad avvicinare e fidelizzare l’utente all’uso del mezzo pubblico, facendo di AMT il modo più semplice e conveniente per muoversi senza pensieri sul territorio metropolitano di Genova. Non solo attraverso forme di gratuità riservate ai residenti nella Città metropolitana di Genova (Over 70, Under 14 e, appunto, a bordo di metro e impianti verticali per tutti) ma anche con titoli di viaggio e abbonamenti semplificati e convenienti”.

