Genova, muraglione pericolante in via San Nazaro: strada chiusa

Genova – Problemi alla viabilità nel quartiere genovese di Albaro dopo che questo pomeriggio, martedì 29 aprile, è stato momentaneamente chiuso alla circolazione il tratto di via San Nazaro compreso tra il civico 36 e il civico 38.

La causa è la presenza di un muraglione in stato pericolante, che potrebbe quindi crollare – anche parzialmente – sulla carreggiata, mettendo a rischio l’incolumità dei passanti.

A comunicare la decisione della momentanea chiusura della strada è stata la polizia locale, con alcuni agenti che si sono portati sul posto.

Il divieto di transito veicolare è presente anche tra il civico 18 e il civico 36: in questo caso, però, possono circolare gli aventi diritto.

Infine, è stato istituito un senso unico alternato con precedenza ai veicoli che procedono in direzione mare.

