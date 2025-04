Genova, ragazzo minorenne ferito con cocci di bottiglia a Caricamento

Genova – Ancora aggressioni e sangue nella zona di Caricamento dove un ragazzo minorenne è stato ferito in modo grave, nella notte, con i cocci di una bottigliarotta.

L’episodio è avvenuto poco prima della mezzanotte e ancora una volta nella zona di Caricamento che sembra ormai essere sfuggita al controllo di chi dovrebbe garantire sicurezza ai cittadini e tranquillità a chi vive e lavora nella zone.

Da una prima ricostruzione sembra che il ragazzo, minorenne, sia stato aggredito da un gruppo di persone per cause ancora da accertare e che dalle parole si sia passati ai fatt con una bottiglia infranta e usata come arma.

Il ragazzo è stato colpito ed ha riportato una grave ferita che è stata tamponata dal personale sanitario del 118, inviato sul posto dopo una richiesta di aiuto, e poi il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Martino dove i medici hanno attribuito il codice rosso, il più grave.

In corso anche le indagini per ricostruire con precisione quanto avvenuto e verranno ascoltati alcuni testimoni e visionate le telecamere della zona che, ancora una volta, potranno forse fornire elementi utili alle indagini ma non hanno fatto scattare l’allarme.

Da tempo, nella zona di Caricamento, si registrano episodi di violenza che riguardano anche le linee degli autobus che fanno capolinea nella zona e dipendenti AMT e passeggeri chiedono maggiore sicurezza e la presenza stabile delle forze dell’ordine.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it