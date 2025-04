Genova, uomo si getta nel greto del Bisagno: intervento dei soccorsi

Genova – Attimi di paura si sono verificati nel corso della giornata odierna, martedì 28 aprile.

È accaduto intorno all’ora di pranzo, quando un uomo di circa 60 anni si sarebbe gettato dal ponte di Sant’Agata nel greto del torrente Bisagno. Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto, anche se l’ipotesi più accreditata sarebbe quella di un gesto volontario: si tratterebbe di un paziente psichiatrico in cura presso una struttura della zona.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

L’uomo, rimasto contuso, è stato caricato a bordo di una barella e tratto in salvo: la sua caduta sarebbe stata attutita da alcuni rovi. Nonostante le ferite, al momento dei soccorsi non avrebbe mai perso conoscenza e non sarebbe in pericolo di vita.

È stato trasportato in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale San Martino di Genova.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it