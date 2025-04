Incidente mortale Finale Ligure, la vittima è il 65enne Carlo Ferrari

Finale Ligure (Savona) – É il 65enne Carlo Ferrari la vittima del tragico incidente avvenuto intorno alle ore 17 di ieri, lunedì 28 aprile, lungo la strada provinciale 490 nel territorio comunale di Finale Ligure.

L’impatto è avvenuto in maniera frontale tra una macchina e la moto guidata dall’uomo, che è stato sbalzato con violenza finendo in un cortile di un’abitazione che si trova sotto rispetto alla strada.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con l’ambulanza e l’automedica: i militi hanno tentato di prestare le cure necessarie nei confronti dell’uomo, ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La strada è rimasta a lungo chiusa, con le conseguenti ripercussioni per la viabilità, per mettere l’intervento dei soccorsi e anche per consentire i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto. Da capire il motivo dell’impatto e quale dei due mezzi abbia invaso la corsia opposta.

La strada è stata riaperta solamente in tarda serata, intorno alle ore 23.

