La Spezia, paziente ubriaca aggredisce infermiera al pronto soccorso: arrestata

La Spezia – Ha aggredito un’infermiera dell’ospedale Sant’Andrea di La Spezia provocandole una sospetta frattura alla clavicola e delle contusioni giudicate guaribili in dieci giorni. Per questo motivo, una donna è stata fermata dagli agenti di polizia presenti sul posto e arrestata.

Questo episodio è accaduto nel pomeriggio di ieri presso il pronto soccorso dell’ospedale spezzino e si tratta solo dell’ultimo di una lunga serie ai danni del personale sanitario della Liguria.

La donna è arrivata al Sant’Andrea in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche e, per cause ancora da verificare, ha iniziato ad aggredire l’infermiera, che ha riportato ferite e contusioni.

Sentendo il trambusto e le grida provenire dalla stanza adiacente, gli agenti che si trovavano presso il posto fisso della polizia di stato sono intervenuti, riuscendo a riportare con fatica la situazione sotto controllo.

La donna è stata fermata e arrestata, mentre l’infermiera è stata sottoposta alle cure dei colleghi.

