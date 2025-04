Sanremo, scontro tra Comune e Rai per i marchi del Festival

Sanremo (Imperia) – E’ guerra a colpi di marchi registrati tra Comune di Sanremo e Rai per il “caso” del Festival della Canzone Italiana. Il primo a muovere i passi legali sullo scacchiere della diatriba è stato il sindaco Mager che, lo scorso 10 aprile, ha depositato logo e marchio del “Festival della Musica Italiana” ma subito dopo la Rai ha proceduto a depositare quelli de “Il Festival della Rai” e del “Festival Rai della Musica Italiana”.

I primi passi di una vertenza che si annuncia rovente e ricca di colpi di scena dopo la sentenza del Tar della Liguria, che ha chiarito in via definitiva che non ci possono essere accordi diretti tra Comune e Rai ma occorre organizzare una gara l’affidamento dei propri marchi legati al Festival di Sanremo a partire dal 2026. In pratica chi vuole aggiudicarsi e trasmettere il Festival della Canzone Italiana che fa parte della storia della musica, dovrà partecipare ad un bando e fare la propria offerta. Con il rischio che la concorrenza TV possa fare un’offerta più alta e vincere il bando.

Ora starà agli uffici competenti valutare le richieste che, però, potrebbero arrivare “tardi” considerando che lo scorso 27 marzo una persona residente a Palermo aveva colto di sorpresa tutti presentando per prima una richiesta di registrazione del marchio “Festival della Musica Italiana” che, incredibilmente, non era mai stato “protetto” da registrazione.

Quella che si profila, dunque. è una battaglia legale dall’esito incerto e che potrebbe dare il via ad una clamorosa serie di colpi di scena sul futuro del Festival.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it