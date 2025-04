Savona, tragedia in mattinata: uomo trovato morto in casa

Savona – Una tragedia si è consumata nel corso della mattinata odierna in zona Marmorassi a Savona, dove un uomo di 68 anni è stato ritrovato senza vita all’interno della sua abitazione.

A dare l’allarme sono stati alcuni conoscenti della vittima, che non avevano più sue notizie da almeno un paio di giorni e, allarmati, hanno deciso di recarsi presso il suo appartamento. Una volta arrivati, trovando probabilmente la porta aperta, sono riusciti ad entrare all’interno e hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo.

Immediata la chiamata ai soccorsi, ma i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso: la morte, secondo le prime informazioni, era giunta ormai da diverse ore.

Al momento non è chiara la causa del decesso, anche se l’ipotesi più accreditata è quella di un malore improvviso.

