Sciopero generale giovedì 1 maggio 2025, le Asl assicurano servizi di emergenza

Liguria – Potrebbero registrarsi disagi anche in Liguria per lo sciopero generale nazionale indetto per giovedì 1° maggio 2025 per i lavoratori di tutti i settori pubblici e privati e per l’intera giornata.

Stato di agitazione indetto dall’organizzazione sindacale USI-CIT.

Ad incrociare le braccia anche i lavoratori delle ASL che comunicano di essere al lavoro per assicurerà, negli Ospedali e nelle strutture territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza.

In particolare verranno garantiti i servizi di emergenza e di Pronto Soccorso.

Potranno invece subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate.