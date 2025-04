1 Maggio, a Sarzana il pranzo dell’Arci Battifollo

Sarzana (La Spezia) – In occasione del Primo Maggio e della festa dei lavoratori, la federazione spezzina del Partito Comunista Italiano organizza la tradizionale festa che verrà allestita presso l’area del centro sociale di Battifollo con possibilità di spazio coperto in caso di maltempo.

La cucina sarà aperta a pranzo, dalle ore 12.30, con un menù tradizionale con acqua e vino a base di:

– Fave,

– ⁠Formaggio,

– ⁠Salumi,

– ⁠Porchetta,

– ⁠Insalata,

– ⁠Dolci.

E, con prenotazione obbligatoria, con un menù vegetariano a base di:

– Fave,

– ⁠Bruschetta con humus di ceci,

– ⁠Hamburger vegani,

– ⁠Insalata,

– ⁠Dolci.

Un pranzo che non sarà solo un’appuntamento gastronomico e di divertimento ma anche un’occasione di discussione e di confronto alla presenza dei Segretari provinciali e regionale, Enrico Pieraccini e Matteo Bellegoni sul tema del lavoro e dello sfruttamento sempre più dilagante a danno dei lavoratori; argomenti a cui questa festa è dedicata che sono al centro delle nostre priorità e del nostro programma politico

Menú fisso ad €20,00 (bambini sotto i 12 anni €10,00)

Per prenotazioni e informazioni: ilpciliguria@gmail.com e cell. 329/0820230