Albenga, fiammata in un appartamento: un uomo ferito gravemente

Albenga (Savona) – Si trova ancora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale l’uomo rimasto ferito nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 29 aprile, all’interno di un appartamento situato in via Piave ad Albenga.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato travolto da una fiammata sprigionata da una bombola d’ossigeno. Al momento non è chiara la dinamica di quanto successo, però sul posto si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118.

Dopo le prime cure alle quali è stato sottoposto sul luogo dell’accaduto, il ferito è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso, quello di maggiore gravità.

