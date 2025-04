Corso gratuito per Tecnico delle Spedizioni Internazionali, ultimi giorni

La Spezia – Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al corso per diventare Tecnico delle spedizioni internazionali organizzato dalla Scuola Nazionale Trasporti e Logistica.

La scadenza per le domande di iscrizione è fissata per martedì 6 maggio 2025 ore 12:00

L’opportunità, totalmente gratuita, è rivolta a diplomati in cerca di lavoro, interessati a un percorso formativo qualificante nel settore della logistica e diretto all’inserimento in azienda (al termine del percorso, è garantita l’assunzione in azienda per almeno il 60% dei partecipanti idonei da parte del Gruppo CUSTOMS SUPPORT). Per accedere alla selezione, basterà presentare la documentazione necessaria all’iscrizione presso Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, via del Molo 1/A, 19126 La Spezia dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Il profilo professionale in uscita dal corso è una figura impiegata in ufficio che pianifica, organizza e coordina le procedure e le risorse necessarie per la spedizione delle merci sul territorio nazionale e internazionale, gestendone i relativi flussi documentali. Configura le attività di spedizione, valutando le esigenze e le urgenze del cliente, predisponendo la documentazione ed espletando le formalità necessarie.

Per info e per scaricare la documentazione relativa al bando si rimanda al sito di Scuola Nazionale Trasporti e Logistica: https://www.scuolatrasporti.com/