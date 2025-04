É una giovane residente ad Imperia la 26enne morta nell’incidente ad Andora

Imperia – É una mamma di appena 26 anni residente ad Imperia e di origini africane la giovane morta nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 30 aprile, ad Andora.

La 26enne è deceduta sul colpo dopo esser stata travolta da un mezzo pubblico di Riviera Trasporti.

Nonostante l’arrivo tempestivo sul posto dei vigili del fuoco, dei carabinieri e dei sanitari del 118, per lei purtroppo non c’è stato nulla da fare.

La tragedia sarebbe avvenuta sotto gli occhi del fidanzato della giovane, rimasto comprensibilmente in stato di choc così come l’autista del pullman coinvolto nell’incidente.

Al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto successo, per questo gli agenti sono al lavoro per cercare di chiarire tutti i dettagli.

Dalle prime informazioni, sembrerebbe che la giovane abbia cercato di avvicinarsi al mezzo, forse senza accorgersi che questo fosse già in movimento: l’impatto le avrebbe fatto perdere l’equilibrio, facendola così cadere tragicamente sull’asfalto.

