Elezioni Genova, week end di appuntamenti per AVS

Genova – Week-end fitto di appuntamenti a Genova per AVS.

Venerdì 2 maggio alle 18 ci sarà l’incontro “Genova accogliente” con l’europarlamentare Benedetta Scuderi allo Zodiac in piazza San Giorgio.

Sabato 3 maggio, alle 14,30 nei locali di Save the children in piazza Don Gallo, la deputata europea sarà protagonista del Forum delle Donne Verdi insieme a Fiorella Zabatta, coportavoce nazionale di Europa Verde, e Selena Candia, capogruppo regionale di AVS. Domenica 4 maggio, alle 11,45, l’attore Giobbe Covatta e la candidata sindaca Silvia Salis daranno vita all’evento “La solidarietà prima di tutto” alle 11,45 nella sede di Music for Peace in Balleydier 60, che sarà presentato da Simone Leoncini.

Il calendario si aprirà venerdì 2 maggio alle 18 con l’incontro “Per una Genova accogliente” allo Zodiac di Piazza San Giorgio 1. Parteciperanno Benedetta Scuderi (europarlamentare di AVS), Selena Candia (capogruppo regionale di AVS), Enrico Fravega (ricercatore DISFOR-UNIGE), Alessio Agnese (Equipaggio di Terra Mediterranea) e Simone Leoncini (candidato con AVS in Comune) in veste di moderatore. Interverranno Medina Habili, Mayizola Lemba e Maria Pilar Segovia, candidati nelle liste di AVS.

L’incontro sarà l’occasione per approfondire le proposte di AVS in ambito di accoglienza, tema che verrà ulteriormente sviluppato il 4 maggio insieme alla candidata sindaca. Si parlerà di nuove migrazioni, guerre, crisi climatica, cittadinanza, per una Genova che accoglie, include e costruisce comunità.

Sabato 3 maggio alle 14,30 si riunirà in piazza don Gallo il Forum Donne Verdi. “Proposto a dicembre 2024 al congresso nazionale di Europa Verde tenutosi a Chianciano, il Forum vuole essere uno spazio di formazione, confronto e partecipazione al femminile. Insieme alla previsione del regolamento dei Verdi per cui ad ogni livello sono previsti una portavoce donna e un portavoce uomo, il Forum rappresenta un tassello fondamentale per politica che non solo promuove la parità, ma la rende motore di innovazione e progresso per tutta la società ecologista e giusta da costruire insieme”, spiega Simona Simonetti, coportavoce regionale di Europa Verde.

A Genova, il Forum parlerà di donne, lotta e territorio. Parteciperanno al dialogo Fiorella Zabatta, co-portavoce nazionale di Europa Verde, Benedetta Scuderi, parlamentare europea di AVS, Selena Candia, capogruppo regionale di AVS, Francesca Ghio, consigliera comunale di Europa Verde, Francesca Coppola, consigliera municipale di Europa Verde, Simona Cosso, candidata presidente del Municipio Centro Est, Matilde Mazza dei Giovani Europeisti Verdi, Shuddananda Caterino degli Induisti italiani, Deborah Lucchetti, presidente Fair, Giulia Persico del Forum Donne Verdi, e Simona Simonetti, co-portavoce di Europa Verde Liguria.

Gran finale domenica 4 maggio alle 11,45, nella sede di Music for Peace in via Balleydier 60 con l’incontro “La solidarietà prima di tutto”, che vedrà come protagonisti Silvia Salis, candidata sindaca del centrosinistra a Genova, e l’attore Giobbe Covatta, sostenitore di AVS. Interverranno Stefano Kovac, presidente di Arci Liguria, candidati e candidate di AVS e operatori sociali. A seguire ci sarà un pranzo solidale.

“A Genova, è urgente rafforzare i servizi sociali e sostenere il Terzo Settore. Dal 2017 al 2023, sul fronte sociale, Genova ha perso quasi 30 posizioni a livello nazionale. Nel frattempo, le disuguaglianze sono aumentate, così come gli anziani e i minori in condizioni di disagio e il numero di persone senza dimora”, afferma Simone Leoncini, presentatore dell’incontro e candidato con AVS alle elezioni comunali.

“Un piano di sostegno domiciliare per gli anziani fragili non è più procrastinabile. Dobbiamo far tornare gli psicologi negli ATS e nei servizi territoriali e incentivare l’integrazione con le scuole per combattere il crescente malessere giovanile. Per contrastare povertà e l’emergenza casa va rafforzato l’housing sociale in tutte le sue forme. Queste sono solo alcune delle nostre proposte per una città più giusta e solidale”, conclude Leoncini.