Genova, aperto il nuovo supermercato Carrefour in via Sala a Nervi

Genova – Ha ufficialmente aperto il nuovo supermercato del marchio Carrefour in via Marco Sala, nel quartiere genovese di Nervi. I lavori proseguivano ormai da diverse settimane al posto dello storico negozio Gentilotti-Expert, che per decenni è stato un vero e proprio punto di riferimento per il quartiere e che aveva chiuso definitivamente tempo fa.

La notizia, come avevano anticipato diverse settimane fa, circolava ormai da tempo tra i residenti della zona, che sono sempre più preoccupati per le sorti delle piccole attività e dei negozi del quartiere, messi sempre più a dura prova negli ultimi anni.

Inoltre, un’altra questione sollevata era quella relativa alle modalità di rifornimento del supermercato, considerata la stretta strada d’accesso: la paura era quella che i rifornimenti potessero mettere in difficoltà il traffico nella zona. Come spiegato nella nota diffusa da Carrefour Italia, però, le merci verranno scaricare in una zona situata a circa 150 metri dal punto vendita.

“Carrefour Italia – si legge nella nota – inaugura un nuovo punto vendita Express a Genova in Via Marco Sala 20R.

Questa apertura in franchising si inserisce nella strategia di Carrefour Italia, che punta a rafforzare la propria presenza sul territorio nazionale attraverso lo sviluppo di negozi di prossimità con il supporto di imprenditori locali e rappresentano un tassello importante per la presenza di Carrefour nella Regione Liguria, che conta già 150 punti vendita attivi.

Questo modello di business rappresenta un elemento differenziante di Carrefour nel panorama italiano e favorisce la crescita dell’imprenditoria, come nel caso di Riccardo Antara, che collabora con l’azienda per offrire un servizio affidabile e di qualità alla propria comunità.

La nuova apertura garantirà inoltre 4 nuove assunzioni, contribuendo così allo sviluppo occupazionale locale.

l nuovo Carrefour Express si estende su un’area di vendita di 200 metri quadri e propone un reparto di gastronomia servita, oltre ad un’ampia selezione di prodotti alimentari freschi con numerose referenze, tra cui frutta e verdura, pane, latte, yogurt, carne, insieme ad una selezione di prodotti alimentari tipici del territorio e a un vasto assortimento di articoli non food. Il punto vendita offrirà inoltre la possibilità di usufruire della consegna a domicilio e saranno accettate soluzioni di pagamento elettroniche e i buoni pasto.

Particolare attenzione è stata riservata all’organizzazione logistica per evitare impatti sulla viabilità di Via Marco Sala: le operazioni di carico e scarico merci saranno infatti effettuate in una zona dedicata, a circa 150 metri dal punto vendita, così da garantire una gestione efficiente degli approvvigionamenti senza interferire con il traffico locale“.

