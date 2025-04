Genova, domenica a Sampierdarena torna la Fiera di San Salvatore: le info

Genova – Anche quest’anno torna la tradizionale Fiera di San Salvatore nel quartiere genovese di Sampierdarena, dove saranno presenti circa 100 banchi di merci varie. Ecco, di seguito, i dettagli:

“Torna, anche quest’anno, la tradizionale Fiera di San Salvatore – si legge nella nota -. Domenica 4 maggio, dalle 8 alle 19, in occasione dei festeggiamenti religiosi di San Salvatore, nel quartiere di Sampierdarena saranno presenti circa 100 banchi di merci varie e dolciumi. La fiera si svolge lungo via Sampierdarena, in particolare nella zona limitrofa alla parrocchia di “Santa Maria della Cella e San Martino”, in via Giovanetti, proprio al centro dell’originario borgo di “Sancto Petro de Arena”, primo nucleo del quartiere, attorno a cui si è sviluppato l’abitato. Oltre alla fiera, i festeggiamenti prevedono, alle 10, la messa solenne e, a seguire, la tradizionale processione religiosa, con la venerata icona del santissimo Salvatore, accompagnata dalla Confraternita di S. Martino Morte e sulle note della banda di Sampierdarena, percorrendo le vie limitrofe alla fiera. In occasione della fiera, dalle 6 alle 19 e fino a cessate esigenze dovute alla pulizia della strada da parte del personale Amiu, è stabilito: il divieto di transito in via Sampierdarena nel tratto compreso tra via Mamiani e piazza dei Minolli; il divieto di sosta e fermata in via Sampierdarena nel tratto compreso tra via Mamiani e piazza dei Minolli; divieto di transito in via Giovanetti nel tratto compreso tra via Buranello e via Sampierdarena; istituzione del doppio senso di circolazione in via Giovanetti nel tratto compreso tra via Buranello e via Sampierdarena per i soli residenti.

Domani, giovedì 1° maggio, dalle 7 alle 14, si richiesta degli operatori del commercio ambulante, sono confermati i mercati settimanali, in via straordinaria per la concomitante festività, in piazza Palermo e Lungomare di Pegli”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it