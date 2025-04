Genova, minorenne aggredito nel centro storico: 28enne arrestato per tentato omicidio

Genova – É stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio il 28enne ritenuto il responsabile della violenta aggressione avvenuta nella notte tra lunedì e martedì nei pressi di vico Mele, nel centro storico genovese, dove un 17enne è stato colpito con una bottiglia di vetro all’altezza di un polmone.

Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Martino dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico: al momento si trova in prognosi riservata.

Fin dai momenti successivi all’accaduto, i carabinieri hanno dato il via alle indagini, condotte anche visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Sarebbe emersa una lite scoppiata tra due diversi gruppi di giovani, dalla quale sarebbe poi scaturita la violenta aggressione ai danni del 17enne. L’uomo finito in manette avrebbe appositamente rotto la bottiglia di vetro per utilizzarla come arma.

Nelle ore successive all’accaduto, è stato rintracciato e arrestato: è stato trovato con ancora indosso gli abiti che aveva con sé durante l’aggressione e in possesso alcune sostanze stupefacenti. Dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio.

